Il trasferimento del Meyer La notte ’speciale’ dei bimbi raccontata da Gaia Nanni

Il trasferimento del Meyer ha catturato l’attenzione di molti, con un racconto che ha coinvolto i bambini e le loro famiglie. La notte del 14 dicembre 2007 è stata definita un evento speciale, riportando alla memoria quei momenti unici vissuti nella struttura. Gaia Nanni ha descritto questa serata come un momento che ha lasciato un segno nei ricordi di chi era presente.

C'è un racconto che ha fatto breccia nei cuori dei fiorentini, ma anche dei fiesolani e non solo. Perché la notte del 14 dicembre 2007 è un evento straordinario. E lo è ancora di più se a raccontarlo è Gaia Nanni. Per questo torna a presentarlo, in tre nuove repliche, proprio là dove lo ha narrato per la prima volta. Stasera e domani alle 20,45, ma anche domenica alle 16,45, infatti, al Teatro di Fiesole c'è " La notte dei bambini ", lo spettacolo che mette in scena il trasferimento dell' ospedale pediatrico Meyer dalla sede di via Luca Giordano a quella attuale di viale Pieraccini a Careggi. Ma non è finita qui, perché altre date sono già state fissate per dicembre, data la grande richiesta.