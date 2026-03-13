Il fine settimana si prospetta caratterizzato da un peggioramento delle condizioni atmosferiche. A partire da venerdì sera, si prevede un rapido cambiamento con il sole che sarà oscurato da nuvole e da una perturbazione in arrivo. Questa situazione porterà piogge moderate e abbondanti, con il massimo delle precipitazioni previsto nella serata di sabato.

Il weekend volge al brutto. Da venerdì sera assisteremo infatti a un cambiamento piuttosto repentino delle condizioni meteo: il sole, seppur velato, dei giorni scorsi lascerà il posto a una perturbazione che porterà con sé piogge anche abbondanti, con il picco nella serata di sabato. A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 27 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.588 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Discussioni sull' argomento Previsioni | Il tempo volge al brutto: previste piogge abbondanti; Tendenza meteo - Il tempo volge al brutto, weekend compromesso

