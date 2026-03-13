Negli anni Settanta, le crisi petrolifere hanno spinto molti paesi europei a puntare sull’energia nucleare, avviando così una prima fase di espansione. In quegli anni, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno iniziato a sviluppare impianti e a pianificare nuove centrali nucleari per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Questa fase ha segnato un cambiamento importante nelle politiche energetiche dell’epoca.

Abbandonarlo è stato un errore strategico. Il governo ne faccia una priorità La prima fase di espansione dell’energia nucleare ricevette un decisivo impulso dalle crisi petrolifere degli anni Settanta: nel 1970 complessivamente gli attuali stati membri dell’Unione europea producevano meno di 17 TWh di energia dall’atomo; vent’anni dopo, nel 1990, 729 TWh, cioè oltre quaranta volte di più. Poi, per ragioni economiche e politico-ideologiche, tale spinta propulsiva venne meno. E se oggi ci trovassimo in una situazione simile? Molte cose sono cambiate. Nei mercati liberalizzati una tecnologia con tempi lunghi di costruzione, elevati costi fissi e ritorni incerti e lontani nel tempo fatica a imporsi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il tempo del nucleare è adesso

Articoli correlati

Il tempo è energia: l’Italia e la via del nucleare avanzato e sostenibile. La vera sfida è scegliere un orizzonteIl 2026 sarà un anno decisivo per il futuro energetico nazionale: le decisioni di oggi determinano la sicurezza, la sovranità e le opportunità di...

Usa-Iran, corsa contro il tempo per un accordo sul nucleare: gli scenariIn attesa di capire se arriveranno risultati tangibili dal nuovo round di colloqui con Teheran previsti giovedì 26 febbraio a Ginevra, Donald Trump...

Reattori al torio: l'energia nucleare sicura del futuro

Aggiornamenti e notizie su Il tempo del nucleare è adesso

Temi più discussi: L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili; Cosa si sa del nucleare di Israele; L'Iran e il mistero dell’uranio nascosto; La bomba di Macron e il disastro normalizzato.

Macron: L'Europa punti sulla deterrenza nucleare e sia autonoma dagli UsaIn un mondo che vede l'intensificazione del conflitto la deterrenza deve restare un principio inviolabile, motivo per cui ... iltempo.it

Il nucleare, l'Italia e l'Europa: l'ora delle decisioni sulla transizioneLa strada del nucleare è una necessità strategica, anche perché il nostro fabbisogno di energia pulita è destinato a crescere, ma senza un progetto comune il nucleare resterà ostaggio di interessi con ... ilfoglio.it

“ Io, un tempo, credevo solo a ciò che era osservabile, ripetibile, dimostrabile, e avevo una grande fiducia in questo metodo di accettazione o rifiuto di conoscenza. Sennonché a un certo punto mi sono accorto che con la razionalità si può anche accumulare u - facebook.com facebook

"Per molto tempo sono stato un appassionato di fantascienza". Oggi nel 2022 moriva l'attore statunitense #WilliamHurt, vincitore di un premio #Oscar e di un David di Donatello. Era nato il #20marzo del 1950. #13marzo. x.com