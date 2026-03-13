il suicidio ideologico dei dem

I membri del partito democratico hanno adottato posizioni che vanno dal sostegno al reddito di cittadinanza al dibattito su Iran e Giustizia, evidenziando una serie di scelte politiche che vengono definite come un vero e proprio suicidio ideologico. La sequenza di decisioni e dichiarazioni riflette un cambio di rotta che ha suscitato molte discussioni e critiche pubbliche.

Da «più lavoro» a «più reddito di cittadinanza per non lavorare», a Iran e Giustizia, il suicidio sinistro è completo. L'Unità, luglio 1999, il segretario Ds Veltroni a D'Alema premier: «Non fingere di non vedere, sull'Iran il governo deve muoversi, dobbiamo sostenere i giovani e fermarne la repressione». Trentin, sindacalista Cgil, fa eco: «Sui diritti civili non si tratta». Oggi gli eredi sono pro Hamas e Pasdaran pur di insultare Israele, o pro dittatori come Maduro pur di contraddire gli Usa grazie a cui sono però liberi di cianciare pensierini terzomondisti sciatti utili al fondamentalismo. Idem sulla Giustizia. Togliatti qualificava il pieno autogoverno della magistratura «democraticamente intollerabile», e voleva il ministro della Giustizia vicepresidente del Csm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

