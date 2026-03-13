Il Soroptimist Club Valchiavenna dona ai Carabinieri la valigetta Una stanza tutta per sé… portatile

Ieri sera, al ristorante dell’Hotel Conradi di Chiavenna, si è svolto un incontro tra il Soroptimist Club Valchiavenna e i rappresentanti dei Carabinieri. Durante l’evento, il club ha consegnato una valigetta intitolata “Una stanza tutta per sé… portatile” ai militari. La donazione fa parte di un progetto nazionale promosso dal Soroptimist Club, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Il progetto, nato nel 2015 da un accordo tra Soroptimist International e l’Arma dei carabinieri, mira alla creazione all’interno delle caserme di spazi protetti e accoglienti nei quali le persone vittime di violenza possano raccontare quanto accaduto in un contesto più umano e meno traumatico. Tali ambienti vengono progettati secondo specifiche linee guida che tengono conto della psicologia dei colori e degli spazi, con l’obiettivo di favorire un clima di ascolto, fiducia e tutela tra la vittima e gli investigatori. Momento centrale e particolarmente significativo della serata, è stata la consegna ufficiale, da parte del Soroptimist Club Valchiavenna al Comando dei Carabinieri di Chiavenna, della valigetta contenente il kit audio-video denominato “Una stanza tutta per sé. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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