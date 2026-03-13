Il sindaco vola a Malta per il ' patto di Sant' Andrea'

Il sindaco di Gricignano d’Aversa, Vittorio Lettieri, ha raggiunto Malta per partecipare ai festeggiamenti in onore di Sant’Andrea a Luqa, dove ha anche firmato il protocollo di gemellaggio tra le due comunità. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e cittadini delle due aree, consolidando un legame simbolico tra i territori. La visita si è conclusa con una cerimonia ufficiale nel rispetto delle tradizioni locali.

Patto nel segno di Sant’Andrea. Il sindaco di Gricignano d’Aversa Vittorio Lettieri vola a Luqa (Malta) per celebrare i festeggiamenti del patrono e sigillare ufficialmente il gemellaggio tra le due comunità. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco che evidenzia come la sinergia tra le due città nasca “con l’obiettivo di rafforzare un legame di amicizia, scambio culturale e cooperazione. Un rapporto che nasce anche dalla profonda devozione che entrambe le comunità nutrono per il nostro amatissimo Sant’Andrea - prosegue Lettieri - Questa splendida iniziativa è stata resa possibile soprattutto grazie all’impegno dell’Associazione Portatori di Sant’Andrea, che da anni lavora con dedizione per costruire e consolidare i rapporti tra le due comunità religiose”, conclude. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Dopo 'Sant'Andrea' riflettori sui faraglioni di Mattinata, il sindaco rassicura: "Regione pronta a intervenire per la loro tutela"Il sindaco spegne gli allarmismi sul presunto rischio crollo dei faraglioni di Baia delle Zagare: “Fenomeni naturali sotto controllo, pronti a... Leggi anche: Metaniera russa alla deriva, il sindaco di Lampedusa rassicura: «Sotto controllo, scarroccia verso Malta»