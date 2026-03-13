Il Signore delle Mosche intervista a Jack Thorne | Respiriamo l' odio dei nostri genitori

Abbiamo intervistato lo sceneggiatore di Adolescence e della miniserie Sky basata sul romanzo di William Golding. Durante l’intervista, ha commentato come i personaggi delle sue opere riflettano le tensioni e i sentimenti trasmessi dai genitori, sottolineando che nei loro dialoghi si percepisce un senso di ostilità radicato nelle generazioni precedenti. Le sue parole hanno offerto uno sguardo diretto sul lavoro di adattamento e sui temi affrontati.

Abbiamo intervistato lo sceneggiatore di Adolescence e della miniserie Sky che adatta l'omonimo capolavoro di William Golding. A volte non ce ne rendiamo nemmeno conto ma ci sono alcuni nomi di autori che ricorrono spesso tra le nostre visioni preferite; penne audaci e capaci che sanno dar vita a storie in grado di entrare nel quotidiano, oppure reinterpretare grandi classici con maestria, rispetto e contemporaneità. Uno di loro è Jack Thorne, maestro della serialità britannica a cui dobbiamo, tra i suoi tantissimi lavori per cinema e tv, la meravigliosa Adolescence. Lo sceneggiatore è ora tornato ad occuparsi di adattamenti letterari e, dopo Electric Dreams e His Dark Materials - Queste oscure materie, tenta l'arduo compito di rendere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

