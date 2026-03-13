Ghoulam ha raccontato il suo legame con il Napoli, soffermandosi su un momento difficile della sua carriera. Durante un’intervista, il calciatore ha condiviso il sacrificio fatto per la squadra e il sentimento che prova nei confronti dei tifosi azzurri. La sua testimonianza ha suscitato emozioni tra i sostenitori del club, che hanno apprezzato la sincerità e il forte attaccamento mostrato.

Ghoulam non ha mai dimenticato il suo legame con il Napoli e, a ‘FanPage’, ha parlato del suo passato ma anche di uno dei momenti più difficili della sua carriera. Quello segnato dai due gravi infortuni al ginocchio. L’ex azzurro ha infatti spiegato cosa ha significato continuare a giocare nonostante il dolore. Cosa che, per il club azzurro, rifarebbe. Il ‘sacrificio’ di Ghoulam per Napoli. Il legame tra Faouzi Ghoulam e il Napoli resta uno dei rapporti più emozionanti degli ultimi anni della storia azzurra. Il terzino algerino ha ricordato il periodo azzurro ma anche il periodo più difficile della sua carriera. Periodo segnato da due gravissimi infortuni al ginocchio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il sacrificio di Ghoulam per il Napoli: la confessione emoziona i tifosi azzurri

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