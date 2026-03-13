il ritorno di flavio caroli appuntamento al mar

Oggi alle 18, nella sala Martini del Mar Museo d’Arte di Ravenna, si svolge la presentazione del libro ’Come in uno specchio’ di Flavio Caroli. L’evento fa parte degli incontri organizzati dal Centro Relazioni culturali di Ravenna e rappresenta il ritorno di Caroli a questo ciclo di appuntamenti culturali. La presentazione si terrà in via di Roma 13.

Un gradito ritorno agli incontri organizzati dal Centro Relazioni culturali di Ravenna. Alle 18 di oggi, nella sala Martini del Mar Museo d’Arte della città di Ravenna, in via di Roma 13, si terrà la presentazione del libro ’Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola’ di Flavio Caroli. Il Centro Relazioni Cultural propone questo speciale appuntamento nell’ambito del 52° Ciclo di Incontri Culturali. Protagonista dell’incontro sarà lo stesso autore, critico e storico dell’arte, che dialogherà con Anna De Lutiis. Il volume prende avvio da un ritrovamento immaginato come reale: un diario segreto scoperto nel luogo di sepoltura di Sofonisba Anguissola, nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi a Palermo, a 400 anni dalla sua morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venerdì 13 marzo ore 18 al MAR, nuovo appuntamento con il 52° ciclo Incontri Culturali. Lo storico dell’arte Flavio Caroli presenta ‘Come in uno specchio’, dedicato alla pittrice rinascimentale Sofonisba Anguissola, figura colta e anticonformista del suo tempo. x.com

Per il Centro Relazioni Culturali la presentazione al Mar di "Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola" di Flavio Caroli Venerdì 13 marzo, alle 18, nella sala Martini del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, in via di Roma 13, si terr - facebook.com facebook