Il ritorno della Madre La Vergine delle Grazie riabbraccia il santuario

La statua della Vergine delle Grazie è stata trasferita nuovamente nel santuario dopo un periodo di assenza. Questa figura religiosa, considerata importante dalla comunità, è stata accolta con entusiasmo e devozione da fedeli e visitatori. La riapertura del santuario rappresenta un momento di ripresa per il luogo di culto, che ora accoglie nuovamente i fedeli nel suo spazio sacro.

Ci sono storie che attraversano i secoli come un filo di luce. Storie in cui la fede popolare, l'arte e il mistero si intrecciano fino a diventare memoria viva di un popolo. La storia della Madonna di Rimini, oggi custodita nella chiesa di San Marziale a Venezia, è una di queste. E dopo quasi sette secoli e mezzo quella storia conoscerà un momento nuovo, carico di emozione. Dal 2 al 10 maggio la venerata statua della Beata Vergine delle Grazie tornerà infatti a Rimini, nel santuario di Covignano che da sempre la considera la propria Madre. Saranno dieci giorni di visita, ma per molti fedeli sarà come riabbracciare qualcosa che non è mai stato davvero perduto.