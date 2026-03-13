Il ritorno alle origini di Letizia Ortiz | la regina sarà di nuovo giornalista ma solo per un giorno

Letizia Ortiz tornerà a indossare i panni di giornalista per un giorno, una scelta che ha sorpreso molti. La regina di Spagna, nota principalmente per il suo ruolo reale, ha avuto una carriera nel giornalismo prima di sposare il re Felipe VI. Questa occasione speciale le permetterà di tornare a lavorare nel settore che ha caratterizzato i suoi primi anni di carriera.

Letizia di Spagna non è diventata famosa dopo aver sposato Felipe VI, era già una star prima del matrimonio. Nella vita faceva la giornalista ed era molto nota in tv. Ora ha deciso di tornare alla sua più grande passione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati U2: Ritorno alle origini e un appello alla pace nel nuovo EP ‘Days ofU2 e il miraggio del centro: un nuovo EP alla ricerca di un equilibrio politico e sonoro Gli U2 tornano sulla scena musicale con ‘Days of Ash’, un EP... Ma che romantica la regina Silvia di Svezia! Dopo 50 anni indossa di nuovo la camicia del giorno del suo fidanzamentoPer la regina Silvia e re Carlo XVI Gustavo di Svezia il 2026 si appresta ad essere un anno ricco di date memorabili da celebrare. Contenuti utili per approfondire Letizia Ortiz Discussioni sull' argomento La regina Letizia di Spagna torna alle origini onorando il suo primo vero amore; Letizia di Spagna, la trasformazione in laboratorio: perché ha indossato il camice bianco; Una regina in versione scienziata. La regina Letizia di Spagna torna alle origini onorando il suo primo vero amoreUn destino già scritto per la futura regina consorte, nata nel 1972 da una famiglia di giornalisti. Più del padre, Jesús José Ortiz Álvarez, è soprattutto la nonna paterna, Menchu Álvarez del Valle, u ... elle.com Letizia Ortiz, scienziata per l’agricoltura ad Almería - facebook.com facebook