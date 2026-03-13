Il rito del dialogo la voce di Laura Marinoni per il nuovo appuntamento di Conversando di teatro

Al Teatro Storchi di Modena si tiene un nuovo incontro del ciclo “Conversando di teatro”, organizzato da Emilia-Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Unimore. In questa occasione, Laura Marinoni partecipa come voce protagonista per discutere del valore del dialogo nel teatro, coinvolgendo artisti, studiosi e pubblico in un confronto aperto e diretto. L’evento si inserisce in una serie di incontri dedicati alla condivisione di esperienze e riflessioni sul mondo teatrale.

Il nuovo appuntamento della stagione, sabato 14 marzo 2026, ore 16.30, a ingresso libero, avrà come protagonista Laura Marinoni, interprete dello spettacolo Improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams, con la regia di Stefano Cordella. L'attrice e la compagnia converseranno con Angela Albanese, docente di Letterature comparate e di Letteratura, scrittura e critica teatrale presso Unimore, nonché referente scientifica del progetto. "Conversando di teatro continua ad arricchire il panorama culturale modenese, coniugando formazione, ricerca e partecipazione. Il progetto nasce dalla volontà condivisa tra ERT e Unimore di valorizzare il teatro come luogo di riflessione civile e linguaggio vivo, in costante dialogo con la società" – commenta la Prof.

