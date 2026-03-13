Un nuovo rapporto evidenzia un forte calo di attività commerciali, con molti negozi chiusi in diverse zone della città. Tra le aree più colpite si registra un numero superiore alla media di negozi falliti, seconda solo ad Agrigento. Nel documento si menziona anche una proposta di intervento suddivisa in tre fasi, che prevede un maggiore coinvolgimento nelle decisioni sui centri cittadini e sulla gestione degli spazi vuoti.

Una richiesta di coinvolgimento "nel governo dei centri cittadini" e "nella gestione dei locali sfitti". Quella che parte dal direttore di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco, in seguito alla pubblicazione del report "Città e demografia d’impresa" (realizzato dall’Ufficio studi di Confcommercio su 122 comuni italiani) e nel quale, ieri, si è scoperto che Ancona ha registrato oltre il 35,9 per cento di attività cessate dal 2012 al 2025, piazzandosi al secondo posto tra chi ha perso il maggior numero di imprese (dietro ad Agrigento, -37,5; davanti a Belluno per un ciuffo, -35,8). Tra le prime dieci, anche Pesaro (quarto posto con Vercelli, -34,9) e Ascoli Piceno (nono, -33,4). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il report della crisi. Una strage di negozi, peggio solo Agrigento: "Patto in tre mosse"

