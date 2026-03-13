Il referendum costituzionale viene spesso visto come un’ultima spiaggia per risolvere le crisi politiche, ma spesso si trasforma in un campo di battaglia tra schieramenti opposti. In questo contesto, si discute di come lo strumento venga utilizzato più per motivi di propaganda che per affrontare realmente le questioni di fondo. La partecipazione popolare tende a crescere quando le tensioni aumentano, rendendo il voto un momento di scontro piuttosto che di confronto sereno.

Tra ingegneria giuridica e tifoserie: perché il referendum non può essere la soluzione a una politica incapace di mediare. La nostra Costituzione è un organismo delicato, frutto di una sintesi altissima tra culture politiche diverse. Per i Padri Costituenti, la modifica della Carta doveva essere un atto di unità nazionale, idealmente suggellato da una maggioranza dei due terzi in Parlamento. Il referendum confermativo (Art. 138) era stato pensato come una "ruota di scorta": una garanzia per le minoranze contro eventuali colpi di mano. Oggi, però, assistiamo a un ribaltamento: il referendum è diventato la via maestra per maggioranze che, incapaci di mediare, cercano nel voto popolare una clava per legittimare riforme di parte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Referendum Costituzionale: Da “Ruota di Scorta” a Ring Politico

Articoli correlati

Referendum costituzionale, confronto pubblico a Napoli promosso da AIGALa Sezione AIGA di Napoli, in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio...

Leggi anche: Referendum: Schlein, 'indipendenza magistratura valore costituzionale da difendere'

Referendum costituzionale: dibattito di Modena e Volpi

Una selezione di notizie su Referendum Costituzionale

Temi più discussi: Referendum giustizia del 22-23 marzo: l’esperienza delle riforme costituzionali; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum Costituzionale 2026: rilascio dei duplicati; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

A Parabiago una serata per il sì al referendum costituzionale sulla giustiziaLunedì 16 marzo alle 21 a Villa Corvini una serata dedicata alle ragioni del sì al referendum sulla giustizia ... legnanonews.com

Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota il 22-23 marzo | Quesito e cosa succede se vince Sì o NoQuando si vota per Referendum Giustizia 2026, per cosa si vota il 22-23 marzo e il quesito: gli scenari, le novità e cosa succede se vince Sì o No ... ilsussidiario.net

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – LE RAGIONI DEL SÌ Un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire i contenuti del referendum costituzionale e capire perché il 22 e 23 marzo saremo chiamati a fare una scelta importante per il futuro della n - facebook.com facebook

Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” ha aperto una raccolta fondi in microdonazioni. Il comitato è stato costituito per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale, e per invitare le elettrici e gli elettori a votare NO al referendu x.com