Il Quartiere delle Magnolie ritrova la sua festa

Nel Quartiere delle Magnolie di Udine, la strada principale, Via Roma, si anima con la fioritura degli alberi di magnolia, creando un suggestivo spettacolo visivo. In questi giorni di fine inverno, i residenti e i passanti osservano con attenzione i fiori che sbocciano, segnando l’attesa della primavera. La scena si ripete ogni anno, attirando l’attenzione di chi attraversa il quartiere.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Chi in questi giorni di tardo inverno attraversa Via Roma a Udine non può non rimanere affascinato dalla magnificenza dello spettacolo delle sue magnolie in fiore, segno dell’imminente arrivo della primavera e della bellezza di uno dei quartieri più animati della nostra città. “Borgo Stazione indossa in questo periodo la sua veste più bella” osserva Marco Orioles, uno degli animatori dell’iniziativa, “e noi siamo pronti a raccogliere questo richiamo per ritrovarci in quartiere a trascorrere un pomeriggio in compagnia per celebrarne le bellezze, di cui le magnolie sono certamente l’elemento più attrattivo in questo momento in cui tutti, passando da queste parti, alzano l’occhio all’insù”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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