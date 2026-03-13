Il direttore di un quotidiano nazionale ha scritto un editoriale in prima pagina, affermando che il referendum potrebbe determinare se l’Italia rimarrà una repubblica democratica o si trasformerà in una repubblica giudiziaria. La sua analisi si concentra sulla possibile evoluzione del sistema politico e giudiziario del paese, senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze di questa eventuale trasformazione.

Boom. Maurizio Belpietro, direttore della Verità, nell’editoriale di prima pagina: “Il referendum servirà soprattutto a stabilire se l’Italia è ancora una repubblica democratica oppure se si avvia a diventare una repubblica giudiziaria. Boom. Lo so che qualcuno penserà che io l’abbia sparata grossa”. Beh, il primo a pensarlo pare Belpietro. L’unico boom contemplato dallo Zingarelli 2026 e dal Devoto-Oli (ben distinto dagli altri significati: “periodo di intenso sviluppo economico; rapido incremento; rapido fiorire di un’industria, di un’azienda e simili; improvviso successo, rapida diffusione”) è il boom sonico (“boato sonico”), generato dai velivoli supersonici, che può raggiungere i 130-135 decibel, detto anche bang sonico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il procuratore Borrelli s’ispirò a Caporetto

Articoli correlati

‘Arcana Imperii’, a Vietri sul Mare arriva il procuratore BorrelliIn apertura della sua XIII edizione, l’associazione culturale di Vietri sul Mare “La Congrega Letteraria” invita al dibattito “ARCANA IMPERII:...

Il procuratore di Reggio Calabria Borrelli: “Referendum? La riforma non risolve nessun problema della giustizia, come la lunghezza dei processi”“La riforma, alla quale io personalmente sono contrario, non risolve nessuno dei problemi della giustizia.

Tutto quello che riguarda Il procuratore Borrelli s'ispirò a...

Temi più discussi: Furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito, il Procuratore Borrelli: Reati onerosi per le casse pubbliche; Furto di farmaci oncologici, Borrelli: ‘Fatto grave e danni per le casse pubbliche’ – VIDEO; Raid nella farmacia del Tiberio Evoli, maxi furto di farmaci oncologici: quattro arresti, scoperta base logistica a Napoli; Maxi furto di farmaci oncologici per oltre un milione all’ospedale di Melito Porto Salvo: arrestati.

Il procuratore Borrelli s'ispirò a CaporettoSassi. Titolo da Repubblica.it: Marisa Laurito: ‘Camminavo con una borsetta piena di sassi da lanciare contro chi allungava le mani’. La virtù le pesava come un macigno. [8 marzo 2026] Palermo. Il ... ilfoglio.it

Furti dei farmaci oncologici, il procuratore Borrelli: Non erano scaduti, sottratti ai malati. Ospedale di Melito non coinvolto«Un delitto abietto, oltre che particolarmente oneroso per le casse pubbliche». Così il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli ha definito i furti di farmaci oncologici e salvavita scoperti ... msn.com

Francesco Emilio Borrelli. . "Deputato le segnalo un incendio a via Pompeo magno a Fuorigrotta. Al piano interrato c'è un piccolo studio legale" - facebook.com facebook