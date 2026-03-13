Un magistrato in televisione ha accusato chi vota sì al referendum di essere un criminale o un massone, suscitando scalpore tra gli italiani. La frase ha attirato l’attenzione di molti, portando alla ribalta un dibattito che coinvolge opinioni forti e divisioni sociali. La dichiarazione ha generato reazioni diverse, alimentando discussioni pubbliche e riflessioni sulla percezione delle istituzioni.

Mettiamoci nei panni di un italiano che sente un magistrato in televisione dargli del criminale o del massone se vota sì al referendum. E poi legge su un giornale di Zuncheddu che si è fatto trenta e fischia anni di galera o di Stasi nella farsa di Garlasco. E si spaventa. Capisce che potrebbe toccare a lui e che in Italia nessun giudice paga per i suoi errori. Girando pagina si ritrova infatti l'elenco delle promozioni di tutti i procuratori e i magistrati che hanno sbattuto in galera Enzo Tortora, trasformandolo in un narcotrafficante e poi si sono goduti le loro brillanti carriere ai vertici delle toghe. Se poi squillasse il telefono e qualcuno gli chiedesse cosa pensa di fare al referendum, beh, se fossi in lui me ne starei bello che zitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il processo sommario

