Negli ultimi giorni si discute nuovamente degli insulti tra politici in Parlamento. Marco Follini, intervistato sulla Stampa, ha chiesto l’adozione di un galateo per i confronti politici, sottolineando la necessità di regole più rigide. La questione degli insulti tra rappresentanti istituzionali torna quindi al centro del dibattito pubblico, con diverse opinioni sulla condotta corretta da mantenere durante le sedute.

All'epoca del pentapartito, per lanciarsi ingiurie i parlamentari citavano Cechov e parlavano di "esorbitanza goliardica". Oggi molti di quegli epiteti non saprebbero nemmeno capirli Vedo che si torna a parlare degli insulti che volano in Parlamento. Marco Follini, sulla Stampa, invoca un galateo per il litigio politico, e io credo di avere proprio il libro che fa per lui, e per noi tutti. Ne traggo qualche citazione, rispettando per quanto possibile il vecchio Cencelli: “I socialisti si comportano come le tre sorelle di Cechov” (Ciriaco De Mita, Dc); “La vita è un sogno, e qualche volta il presidente del Consiglio può immaginare sé... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il problema dei politici di oggi con gli insulti

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