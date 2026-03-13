Nel Primo circolo didattico di Cesenatico si svolgono numerose iniziative rivolte a studenti e insegnanti, con l’obiettivo di favorire un ambiente sereno in aula. Le attività includono incontri e progetti didattici che coinvolgono diverse classi, creando occasioni di confronto e collaborazione tra gli studenti. La scuola si impegna a promuovere un clima positivo e di benessere all’interno delle sue strutture.

Nelle scuole del Primo circolo didattico di Cesenatico sì tengono molte iniziative per studenti ed insegnanti. È appena iniziato un ciclo di tre incontri dal titolo "Serenità in aula, una risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento. Gestire i conflitti e i comportamenti problema: il ruolo delle competenze socio emotive", che mette al centro la qualità del clima di classe e le competenze socio-emotive degli insegnanti come leva per prevenire e affrontare le difficoltà. Ieri ed oggi le scuole dell’infanzia "La Vela" e "Mirca Aldini", insieme alle classi prime e seconde delle scuole primarie "2 Agosto 1849" e "Leonardo da Vinci", assisteranno allo spettacolo teatrale "Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita", messo in scena dal Centro Teatrale Corniani di Quingentole in provincia di Mantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Primo circolo didattico punta sulla serenità in aula

Articoli correlati

Il primo circolo didattico nella rete regionale ’Le Città della Musica’Il Primo circolo didattico di Cesenatico prosegue le attività all’insegna del benessere, del movimento e della musica, che si inseriscono nel...

A Cesena insegnanti da tutta Europa per l’Erasmus Week del secondo circolo didatticoL'iniziativa ha portato in città diciassette professionisti della scuola, 15 docenti e due dirigenti scolastici, provenienti da Svezia, Francia,...

Aggiornamenti e notizie su Primo circolo

Temi più discussi: Il primo circolo didattico nella rete regionale ’Le Città della Musica’; Il Primo circolo didattico punta sulla serenità in aula; Il valore della legalità come stile di vita, incontro al Circolo didattico Mena Morlando; Ciceroni per un giorno: consegnati 150 diplomi.

Primo Circolo Didattico, al via un marzo di cultura e benesserePrimo Circolo di Cesenatico: nuove iniziative per marzo: educazione stradale a teatro, inglese in musica, incontri intergenerazionali e formazione. livingcesenatico.it

Somma, il Primo Circolo Arfe’ e il Liceo Torricelli insieme per il convegno Biblioteca SilenziosaRiceviamo e pubblichiamo Il Primo Circolo Didattico Raffaele Arfè e il Liceo classico scientifico E. Torricelli di Somma Vesuviana invitano al Convegno – Mostra La biblioteca silenziosa Libri e tra ... ilmediano.com

PASSEGGIATA CON DELITTO Primo giorno: presentazione del caso. Il dirigente scolastico Circolo Didattico Cesenatico 2, Dott Saverio Gallizzi, ha convocato tutti gli insegnanti del 2° Circolo, per comunicare loro una notizia terribile: qualcuno ha rubato il gra - facebook.com facebook