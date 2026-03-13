Il Primo circolo didattico punta sulla serenità in aula
Nel Primo circolo didattico di Cesenatico si svolgono numerose iniziative rivolte a studenti e insegnanti, con l’obiettivo di favorire un ambiente sereno in aula. Le attività includono incontri e progetti didattici che coinvolgono diverse classi, creando occasioni di confronto e collaborazione tra gli studenti. La scuola si impegna a promuovere un clima positivo e di benessere all’interno delle sue strutture.
Nelle scuole del Primo circolo didattico di Cesenatico sì tengono molte iniziative per studenti ed insegnanti. È appena iniziato un ciclo di tre incontri dal titolo "Serenità in aula, una risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento. Gestire i conflitti e i comportamenti problema: il ruolo delle competenze socio emotive", che mette al centro la qualità del clima di classe e le competenze socio-emotive degli insegnanti come leva per prevenire e affrontare le difficoltà. Ieri ed oggi le scuole dell’infanzia "La Vela" e "Mirca Aldini", insieme alle classi prime e seconde delle scuole primarie "2 Agosto 1849" e "Leonardo da Vinci", assisteranno allo spettacolo teatrale "Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita", messo in scena dal Centro Teatrale Corniani di Quingentole in provincia di Mantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
