il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane, offrendo un quadro dettagliato delle variazioni quotidiane. Le informazioni riguardano sia i valori medi nazionali sia le differenze tra le singole aree del paese, permettendo di conoscere i costi attuali dei carburanti in modo rapido e diretto.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.814 per la benzina, 2.030 per il diesel, 0.718 per il gpl, 1.514 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.001 Benzina SELF 1.793 GPL SERVITO 0.709 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022, il Codacons attacca il Governo Meloni: Tagliare le acciseI prezzi di benzina e diesel continuano a salire e il Codacons chiede al Governo interventi rapidi per ridurre gli aumenti dei carburanti ... virgilio.it

Guerra e prezzo carburanti, qual è il costo di diesel e benzina oggi Regione per RegioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra e prezzo carburanti, qual è il costo di diesel e benzina oggi Regione per Regione ... tg24.sky.it

