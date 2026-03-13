Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, viene monitorato come indicatore principale del mercato italiano. L’andamento e le variazioni orarie del valore del PUN sono al centro dell’attenzione, offrendo uno sguardo diretto sulle fluttuazioni quotidiane del settore energetico. Si tratta di un dato fondamentale per chi opera nel settore e per chi segue da vicino il mercato dell’elettricità.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 13 Marzo 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1466 €kWh. Analizzando la giornata precedente (12 Marzo 2026), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 13 con 0,1151 €kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 20 con 0,1741 €kWh. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (12:00-14:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale (19:00-21:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it

