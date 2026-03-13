Il presidente della Camera in preghiera sulle spoglie mortali di San Francesco

Il presidente della Camera si è recato in preghiera davanti alle spoglie di San Francesco, chiedendo l'intervento divino per l'Italia. La cerimonia si è svolta in un luogo dedicato al santo, con la partecipazione di numerosi fedeli e autorità. Durante l'evento, sono state rivolte preghiere e invocazioni, sottolineando il valore simbolico della figura di San Francesco per il paese.

In visita anche i rappresentanti del Senato per omaggiare il Poverello. "Tornare ad Assisi significa ricordare che esiste un'altra strada: la strada indicata da San Francesco contro i conflitti bellici" "Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. San Francesco è esempio, il suo messaggio ha affascinato e ispirato tanti in 800 anni. Oggi ricordiamo in particolare i Francescani di Terra Santa": ad Assisi il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha pregato davanti ai resti esposti di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte. "Siamo qui, con diversi parlamentari, come pellegrini per invocare il suo aiuto e per rendergli onore.