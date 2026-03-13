Il Piccolo Principe | musicato ed illustrato con avventure sonore

È stato presentato un nuovo progetto dedicato a Il Piccolo Principe, che combina musiche e illustrazioni, arricchendo le avventure sonore. La produzione, curata da Avventure Sonore, include un’edizione musicale e visiva del celebre racconto. Il titolo, “Non si vede bene che col cuore”, accompagna questa interpretazione, rivolta a un pubblico di tutte le età.

Crescere con le storie presenta: Il Piccolo Principe, musicato ed illustrato da Avventure Sonore “Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi". Laboratorio di fiabe, musica e creatività per bimbi 3-8 anni. Un'avventura sonora allegra e colorata da vivere insieme! Dopo l’ascolto della fiaba, giochi sonori e lab di creatività ci aspetterà! Pronti? Quando? Venerdì 27 marzo ore 17.00 - da Kalikanto - via degli Ulivi 5F Tremestieri. PRENOTATI AL 3513380476 - Posti limitati! Si consigliano vestiti comodi e sporcabili. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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