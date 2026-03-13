Il piano per il Grande Satana Destabilizzare l' economia e colpire tutti i regni del Golfo

Un documento chiamato “Il piano per il Grande Satana” circola tra le fonti, indicando un progetto volto a destabilizzare l’economia e colpire i regni del Golfo. Non è chiaro chi abbia scritto il testo e se Mojtaba Khamenei sia effettivamente una figura reale o solo virtuale. La questione rimane aperta e senza conferme ufficiali.

Non sappiamo se a scriverlo sia stato proprio lui. Ma non sappiamo neppure se Mojtaba Khamenei sia una Suprema Guida reale o puramente virtuale. Il discorso attribuitogli e letto ieri, in sua vece, da una presentatrice tv è però perfettamente in linea con la strategia iraniana. Una strategia rivolta a incrinare la fiducia nella potenza statunitense, a far leva sulle paure delle monarchie del Golfo e a destabilizzare l'economia internazionale bloccando le petroliere nello stretto di Hormuz. Un arpione a tre punte che Mojtaba, o chi per lui, vuole continuare a brandire contro il Grande e il Piccolo Satana. In verità del Piccolo Satana, o meglio di Israele, manco si parla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

