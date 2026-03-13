Il Patto di comunità partecipata con i Consigli comunitari

Il 13 marzo 2026 ad Arezzo è stato firmato un Patto di comunità partecipata che coinvolge i Consigli comunitari. L’obiettivo dichiarato è promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città attraverso strumenti di confronto e collaborazione. L’accordo prevede incontri e iniziative volte a rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini. La firma segna un passo importante nel rapporto tra istituzioni e comunità locali.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Il Patto di comunita’ partecipata: i Consigli comunitari! «Si tratta di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della Città di Arezzo. Ci viene chiesto dai territori. Da tempo lavoro a questa prospettiva di democrazia diretta: la costituzione amministrativa dei Consigli Comunitari! In tutti gli incontri a cui ho partecipato, organizzati dal mio partito, il Pd e dall’associazionismo popolare ho ascoltato direttamente dagli iscritti, dai militanti, dai cittadini la richiesta di CONSIGLI COMUNITARI, di organi di collegamento di base tra territorio e Consiglio Comunale. Ho ascoltato le attese di tante donne, uomini, giovani, anziani, ho ascoltato e lavorato ad una proposta che è stata consegnata alle sintesi programmatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

