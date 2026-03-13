Alla Biennale si è sollevato un dibattito dopo la decisione di non invitare artisti dissidenti russi, una scelta politica che ha generato polemiche e critiche. La questione ha coinvolto la posizione ufficiale e le implicazioni di questa esclusione nel contesto artistico e internazionale. La discussione si concentra sulla legittimità delle scelte e sui loro effetti nel mondo dell’arte e della cultura.

Dichiariamolo subito, senza ambiguità. Sono filo-ucraino senza se e senza ma. L’aggressione russa all’Ucraina è una violazione del diritto internazionale, della sovranità di uno Stato e dei principi fondamentali su cui si regge l’ordine europeo. Su questo non esistono sfumature possibili. Proprio per questo, la questione della presenza russa alla Biennale di Venezia merita di essere affrontata con lucidità e senza riflessi ideologici. La Biennale non è un vertice diplomatico. Non è una conferenza intergovernativa. Non è un luogo di legittimazione degli Stati. È, per definizione, uno spazio di libertà artistica e di confronto culturale globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il pasticcio della Biennale, e la scelta politica di non invitare i dissidenti russi

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