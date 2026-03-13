L’Aran ha espresso un parere chiarissimo, lasciando intendere una posizione precisa sulla questione. Ora si attende di sapere quali saranno le prossime mosse del Comune in merito. Un rappresentante ha sottolineato che la critica non riguarda i sindacati, ma piuttosto il comportamento dell’amministrazione locale, che ha definito “stupefacente”.

"Ci tengo a chiarire una cosa: l’obiettivo della nostra critica non è un’organizzazione sindacale, bensì il comportamento del Comune, che onestamente mi ha lasciato stupefatto". Non usa giri di parole il segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono per prendere posizione sullo scontro in corso a Palazzo Marino. La contesa riguarda la presenza della Cgil alle riunioni che tra qualche settimana entreranno nel vivo per la trattativa sugli accordi decentrati. Il motivo? Il sindacato non ha sottoscritto il contratto di lavoro nazionale Funzioni locali 2022-2024. Di conseguenza, all’ultimo incontro, i delegati di Cisl Fp, Uil Fpl e Csa hanno abbandonato il tavolo proprio per la presenza della Cgil. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Il parere dell’Aran è chiarissimo. Ora che intende fare il Comune?"

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