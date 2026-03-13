Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha segnato molte reti in trasferta ma non riesce a trovare la rete allo stadio Maradona da tre mesi. Nonostante la sua presenza costante in campo, il giocatore non ha ancora sbloccato il suo score davanti ai tifosi del Napoli. La squadra di Antonio Conte ha ottenuto due vittorie consecutive, ma il paradosso del bomber rimane un punto di curiosità.

IL TABÙ CASALINGO. Il Napoli di Antonio Conte ha ripreso la marcia verso la zona Champions League con due vittorie di fila, ma deve fare i conti con il singolare digiuno casalingo di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, autore fin qui di un’ottima stagione con 13 gol e 4 assist, non segna in Serie A allo stadio Maradona da oltre tre mesi (doppietta alla Juventus il 7 dicembre ). Da allora, sono trascorse sei gare interne a secco in campionato, mentre le sue ultime 5 reti sono arrivate tutte in trasferta (Cremonese, Genoa, Verona). L’unica gioia a Fuorigrotta nel 2026 è arrivata nell’inutile sconfitta europea contro il Chelsea. La sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce rappresenta l’occasione perfetta per sfatare questo fastidioso blocco tecnico e psicologico. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il paradosso di Rasmus Hojlund: bomber implacabile in trasferta, ma a secco al Maradona da tre mesi. I numeri e la chance col Lecce

Articoli correlati

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Rasmus Hojlund da impazzire. Ma preoccupa…”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rasmus Hojlund

Temi più discussi: Napoli, il tabù di Hojlund al Maradona: zero gol in A da 3 mesi; Classifica top 22 calciatori con più valore della A: paradosso per Hojlund e McTominay; Classifica top 22 calciatori con più valore della A: paradosso per Hojlund e McTominay; Il paradosso di Rasmus Hojlund | bomber implacabile in trasferta ma a secco al Maradona da tre mesi I numeri e la chance col Lecce.

Classifica top 22 calciatori con più valore della A: paradosso per Hojlund e McTominayUltime notizie calcio Napoli - Quali sono i calciatori che valgono di più in Serie A in questo momento? La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un focus, tratto da Football Benchmark, dove ha illustrato ... msn.com

Hojlund potrebbe diventare il Lautaro di LukakuIl Napoli potrebbe ripartire dalla coppia Lukaku-Hojlund in attacco per la volata verso la qualificazione in Champions League. ilnapolista.it

Il #Napoli attiverà la clausola di acquisto per ingaggiare Rasmus #Hojlund per un canone di 44 milioni di euro! Decisione già presa e ora confermata dal direttore del Napoli Manna, Højlund si unirà a un accordo permanente. 6 milioni di euro di prestito pagato - facebook.com facebook

Poteva sembrare una notizia scontata, ma allieterà comunque il cuore dei tifosi e dei fantallenatori: secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli riscatterà Rasmus #Hojlund x.com