Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026 | duro colpo per Johnny l’inchiesta di Rosa prosegue

Dal 16 al 20 marzo, la soap italiana Il Paradiso delle Signore mostrerà le vicende di Johnny, che si troverà ad affrontare una difficile situazione. Rosa continuerà le sue indagini, mentre i personaggi principali si troveranno coinvolti in eventi che segneranno l’andamento della trama. La narrazione si concentrerà sugli sviluppi di queste vicende, senza approfondimenti sulle cause o motivazioni dietro gli eventi.

Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 16 al 20 marzo? Al centro delle trame troviamo Johnny, costretto a subire un duro colpo. Nelle vicende settimanali spazio anche all’inchiesta di Rosa sul campetto inquinato e su Ivana, la nuova cuoca del Gran Caffè. Scopriamo insieme cosa accadrà. Il Paradiso delle signore, trame al 20 marzo: Johnny costretto a suonare alle nozze di Irene?. Arriva il chiarimento tra Cesare e Irene, e la giovane inizia a immaginare un matrimonio da favola. Mentre la coppia si riavvicina, Johnny cerca di prendere le distanze dalla Cipriani. I suoi proponimenti però rischiano di crollare, quando Cesare gli chiede di suonare alle nozze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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