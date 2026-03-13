Il Pakistan ha nuovamente bombardato l’Afghanistan

Questa mattina, le autorità talebane hanno annunciato che il Pakistan ha condotto nuovi bombardamenti aerei su Kabul e altre aree dell’Afghanistan. Secondo quanto riferito, gli attacchi avrebbero provocato la morte di quattro persone nella capitale. Le autorità locali hanno confermato i raid senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili.

Questa mattina, le autorità talebane hanno riferito di nuovi raid aerei effettuati dal Pakistan su Kabul e su altre zone dell' Afghanistan, che hanno causato la morte di quattro persone nella capitale. Poco dopo, un alto funzionario della sicurezza pakistana ha confermato i bombardamenti all' Agence France-Presse (AFP), specificando di aver colpito solo degli obiettivi specifici, legati ai talebani pakistani. "Continuando la sua aggressione, il regime militare pakistano ha nuovamente bombardato Kabul, Kandahar e le regioni di confine di Paktia, Paktika e altre", si legge però in un messaggio del portavoce del governo afghano Zabihullah Mujahid, in cui ribadisce l'uccisione di diversi civili, tra i quali anche donne e bambini.

