Il Pakistan bombarda Kabul

Il Pakistan ha lanciato un attacco aereo contro Kabul, segnando un’escalation nei rapporti tra i due paesi. A fine febbraio, il governo pakistano ha dichiarato guerra all’Afghanistan e ha accusato i talebani di offrire rifugio a gruppi terroristici. L’operazione militare ha coinvolto bombardamenti nella capitale afghana, senza ulteriori dettagli sulle vittime o sulle modalità.

Continuano le tensioni tra Pakistan e Afghanistan. A fine febbraio, il Pakistan ha dichiarato guerra aperta all’Afghanistan, accusando i talebani di dare rifugio ai terroristi. Proseguono le tensioni tra il Pakistan e l’Afghanistan. Nelle scorse settimane, il Pakistan ha dichiarato guerra aperta all’Afghanistan, accusando i talebani di dare rifugio ai terroristi. Il governo talebano, tuttavia, nega qualsiasi coinvolgimento o utilizzo del territorio afghano per attività dei militanti. Da quando ha dichiarato “guerra aperta”, il Pakistan ha preso di mira le installazioni militari dei talebani a Kabul, compresi i depositi di munizioni, così come siti a Kandahar, Paktia e in altre province. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Il Pakistan bombarda Kabul Articoli correlati Leggi anche: **Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine** Pakistan-Afghanistan, notte di fuoco: Islamabad bombarda Kabul. "Guerra aperta contro i Talebani"Al centro dello scontro vi è la presenza in Afghanistan della leadership del Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), organizzazione jihadista nata nel 2007... Il Pakistan bombarda Kabul. #Pakistan #Afghanistan #Kabul #guerra Contenuti e approfondimenti su Pakistan bombarda Temi più discussi: Afghanistan-Pakistan: nuova escalation lungo la linea Durand - Unimondo; Il Pakistan potrebbe presto ritrovarsi in guerra su due fronti; Pakistan-Afghanistan, alle origini del conflitto: il TTP, la base di Bagram pagata da Trump $45mln, Islamabad tra Usa e Cina; Afghanistan migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del Pakistan. GUERRA APERTA: PAKISTAN BOMBARDA KABUL — ESCALATION TOTALE CON L’AFGHANISTANRedazione Difesa Online La crisi tra Pakistan e Afghanistan è precipitata nelle ultime ore in un conflitto aperto. Nella ... difesaonline.it Pakistan-Afghanistan, Islamabad bombarda Kabul: Pazienza finita, è guerra apertaRaid aerei pakistani su Kabul e Kandahar dopo attacchi al confine. I talebani annunciano rappresaglie, l’Onu chiede dialogo e rispetto del diritto internazionale. adnkronos.com Islamabad bombarda da otto giorni l'Afghanistan e rischia di dover combattere a fianco dell'Arabia Saudita contro l'Iran (di Rodolfo Casadei) https://www.tempi.it/pakistan-afghanistan-iran-arabia-saudita-guerra - facebook.com facebook #PrimaPagina Un’altra guerra Riesplode il conflitto tra Pakistan e Afghanistan. Le forze di Islamabad bombardano anche Kabul. Centinaia tra morti e feriti osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com