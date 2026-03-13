Durante il Future Games Show: Spring Showcase è stato presentato un nuovo video di Life is Strange: Reunion, il capitolo inedito della popolare serie di avventure narrative. Nel filmato, Max utilizza i suoi poteri in modo evidente, creando scene che mostrano le sue capacità di manipolare il tempo. La presentazione ha fornito un'anteprima di alcune delle sequenze che caratterizzeranno il nuovo capitolo del videogioco.

Il Future Games Show: Spring Showcase ha offerto un nuovo sguardo a Life is Strange: Reunion, capitolo inedito dell’amata serie di avventure narrative. Durante l’evento è stato mostrato un filmato di gameplay che mette al centro Max Caulfield e i suoi poteri temporali, lasciando intravedere alcuni momenti della nuova storia. Il progetto segna anche il ritorno di un rapporto iconico per la saga: quello tra Max e Chloe Price. L’uscita è prevista su PC, PlayStation e Xbox il 26 marzo. Il video presentato durante lo showcase mostra una breve ma significativa sequenza di gioco. Max utilizza i suoi poteri per manipolare il tempo e riuscire a infiltrarsi in una festa in maschera organizzata nel campus universitario. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il nuovo video di Life is Strange: Reunion vede Max scatenare i suoi poteri

Articoli correlati

Life is Strange: Reunion torna alle origini: data di uscita, edizioni e tutto sul ritorno di Max e ChloeSquare Enix e Deck Nine Games hanno ufficializzato Life is Strange: Reunion, nuovo capitolo della saga narrativa in arrivo su PlayStation 5, Xbox...

Life is Strange: Reunion è stato classificato dal PEGI: è il nuovo capitolo della serie?Un nuovo capitolo della saga Life is Strange potrebbe essere più vicino del previsto, visto che proprio in queste ore Life is Strange: Reunion è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il nuovo video di Life is Strange...

Temi più discussi: Max usa i suoi poteri nel nuovo video di Life is Strange: Reunion; AYREON: il video di Everybody Dies dal nuovo live 30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time; Life is Strange: Reunion si è mostrato in un nuovo video di gameplay; Marco Parente ft. Massimo Fantoni: il video live (MCD 03).

Max usa i suoi poteri nel nuovo video di Life is Strange: ReunionIl Future Games Show: Spring Showcase ha ospitato anche un video di gameplay di Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della celebre serie di avventure narrative nata da Don't Nod, ma attualmente ... msn.com

Life is Strange: Reunion ci mostra il suo gameplaySquare Enix e Deck Nine Games hanno diffuso un nuovo trailer di Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della serie adventure che vede finalmente la riunione di Max e Chloe, protagoniste dei primi ... mondoxbox.com

Healthy dinner, happy life A colorful plate full of fresh vegetables, natural flavors, and good energy. Eating healthy doesn’t have to be boring — it can be delicious, vibrant, and satisfying! - facebook.com facebook

EXPO: LIVE MUSIC IS LIFE de Mario Olmos! Últims dies per visitar-la!! @visualkorner #bookmusicfestival #marioolmos #exposició #fotografia @BookMusicFest x.com