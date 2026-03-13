Il Modena torna a correre | 3-0 secco allo Spezia e playoff più vicini

Il Modena vince 3-0 contro lo Spezia nell’anticipo di Serie B, avvicinandosi ai playoff. La squadra emiliana segna con De Luca e Gliozzi, mantenendo la distanza di due punti dal Catanzaro, sesto in classifica. La partita ha visto i modenesi dominare dall’inizio alla fine e consolidare la posizione in zona playoff.

Dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime tre uscite, il Modena torna a battere un colpo in ottica playoff nell'anticipo di Serie B: il netto 3-0 casalingo allo Spezia porta i gialloblù a -2 dal Catanzaro quinto, almeno per una notte. I liguri di Donadoni perdono l'occasione di distanziare anche solo di un punto le ultime della classe: colossale passo indietro dopo il colpaccio contro il Monza, i bianconeri rimangono incollati al traballante terz'ultimo posto in coabitazione con la Reggiana. Negli emiliani torna titolare Gliozzi al posto di Ambrosino; accanto al bomber confermato De Luca. Chance da titolare per il classe 2008 Wiafe come guardaspalle di Gerli in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Modena torna a correre: 3-0 secco allo Spezia e playoff più vicini Articoli correlati Rugby, i Cavalieri vincono anche a Roma: playoff più viciniPrato, 1 marzo 2026 – Un successo in rimonta, il dodicesimo in tredici partite, che permette ai Cavalieri Union di rimanere in testa al campionato... Aurispa Dfv si riconferma a Terni vincendo 3-0: playoff più viciniIl sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Modena torna Temi più discussi: 7° Monari Test Match; DETTO E NON DETTO – IL MOSTRO DI MODENA TORNA A GALLA; Primavera 2. Il Modena torna subito alla vittoria: poker alla Pro Vercelli; Modena-Spezia: 23 canarini convocati. Il Modena torna a vincere: tris playoff e Spezia inguaiatoMODENA - Torna a trovare i tre punti il Modena che alza il sipario sul 30° turno di Serie B superando per 3-0 al Braglia lo Spezia. Doppietta di De Luca e firma finale di Gliozzi, i canarini di Sottil ... tuttosport.com MODENA CALCIO, TORNA NIELING, SERSANTI ACCELERA VERSO IL RIENTROUna settimana corta per provare a costruire con il lavoro sul campo l’ultima sgasata verso i playoff. Tre gare separano il Modena dalla prima sosta nazionali del 2026, che arriverà a fine Marzo, a com ... tvqui.it Torna in piazza Roma il camper della vaccinazione dell’Azienda USL di Modena dedicato al Papilloma virus - HPV, grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Modena. Nel primo commento altre informazioni - facebook.com facebook Su #Tv8 torna “ #Foodish”: a #Modena #JoeBastianich con #IvaZanicchi per la sfida sul #gnoccofritto, ecco chi sono i 4 sfidanti x.com