Il Milan è la squadra di Serie A che effettua il minor numero di cambi durante le partite, con un totale di 110 sostituzioni. Questa cifra evidenzia una strategia di gestione delle risorse da parte del tecnico, che si distingue rispetto alle altre squadre del campionato. In Europa, invece, il club mantiene questa tendenza, continuando a limitare le sostituzioni rispetto alle media delle altre squadre.

Il cambiamento, a volte, fa paura. Può scombussolarti la vita, a seconda delle prospettive, e in certi casi ridimensionarti. Poi c’è chi invece è abituato a fidarsi di se stesso, di quello che decide tempo prima, senza prendersi il minimo rischio. Ecco, Max Allegri quest’anno sta un po’ a metà di questa teoria. Se il Milan è la squadra che fa meno cambi di tutti in Serie A (110 su 140 possibili), un motivo c’è. Anche se, di mezzo, ci sono diverse variabili che cambiano da squadra a squadra. Perché è vero che il Milan ha avuto diversi infortuni durante la stagione, che inevitabilmente hanno accorciato la rosa. Ma se allarghiamo lo sguardo all’Europa viene spontanea una domanda: com’è possibile che il Psg, con una panchina ben più lunga e qualitativa, abbia fatto meno cambi? Partiamo da un dato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan è la squadra che fa meno cambi di tutti in Serie A, e un motivo c'è...

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