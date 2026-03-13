Il messaggio di Mojtaba Khamenei | tra minacce e appelli agli iraniani

Mojtaba Khamenei ha inviato un messaggio diretto agli iraniani, caratterizzato da un tono severo e senza spazio per compromessi. Il suo intervento non lascia intendere aperture o segni di moderazione, ma si concentra su un linguaggio deciso che mira a influenzare l’opinione pubblica e le autorità del paese. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione e di richieste di adesione.

Verso l’ora di pranzo, i canali della tv di Stato iraniana interrompono i programmi. Notizia straordinaria: c’è il primo messaggio della nuova Guida suprema, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali. Non un video, né un audio pronunciato dalla sua voce, ma un testo scritto, letto da una giornalista avvolta in un chador nero, come piace alla Repubblica Islamica. L’assenza del leader, nominato da cinque giorni, aumenta i dubbi sulla sua salute — ferito a una gamba nei raid che hanno ucciso il padre, la madre, la moglie e un figlio —, e conferma un certo timore per la sua sicurezza. Il tono è severo, quasi più duro di quello del padre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, il debutto di Mojtaba Khamenei tra dubbi e minacce: è vivo? Ecco il suo primo ordineMojtaba Khamenei ha ufficialmente assunto il ruolo di Guida Suprema dell'Iran, segnando l'inizio della sua leadership con un discorso strategico...

Il primo messaggio del nuovo ayatollah Mojtaba KhameneiNel suo primo messaggio da Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, parlerà "del martirio del padre Ali Khamenei e dei paesi della regione e del modo di...

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei come Guida suprema dell'Iran può allungare la guerraCosa ha detto la nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Esperti: il messaggio

Nel suo primo messaggio Mojtaba Khamenei non ha fatto passi indietroLa nuova Guida Suprema dell'Iran non si è fatta vedere, ma in un testo letto in tv ha mantenuto una retorica aggressiva

Cosa ha detto la nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Esperti: il messaggio è stato letto in tv, ma lui ancora non si è mostrato in pubblico, secondo alcune fonti sarebbe addirit

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab.