Il mercato dei gialli Maar è ormai sfumato ora si punta su Sani

Nel mercato dei gialli, Maar è ormai fuori dai giochi e l’attenzione si concentra su Sani. Nel frattempo, durante i playoff, Modena Volley ha completato quasi tutte le operazioni di mercato, lasciando vuota solo la casella del sostituto di Vlad Davyskiba. L’ipotesi Stephen Maar sembra ormai tramontata e il club si prepara a definire gli ultimi dettagli per la rosa.

Nel pieno dei playoff, come sta procedendo allora il mercato di Modena Volley? Quasi tutte le caselle sono completate, manca, di pesante, il nome del sostituto di Vlad Davyskiba, tramontata come sembra l'ipotesi Stephen Maar. Modena prova con Francesco Sani (foto), l'azzurro di Verona. Alzatori. Qui il reparto è già chiuso: Tizi-Oualou sarà il titolare. Se ne andrà Matias Giraudo, arriverà Marco Falaschi, cambio italiano e di eccellente qualità. Opposti. Sicuro l'arrivo del classe 2004 sloveno Mujanovic, quest'anno al Tours e autore di ottime prestazioni in Champions League, così come è ormai sicuro anche l'addio di Paul Buchegger, destinazione Verona dove Fabio Soli lo ha fortemente voluto.