Il Mattino | Meret favorito su Milinkovic-Savic De Bruyne vuole prendersi il posto

Il Napoli si sta preparando per la prossima partita contro il Lecce, con alcune decisioni ancora da prendere sulla formazione, in particolare tra i portieri e gli attaccanti. Secondo fonti, Meret è considerato il favorito rispetto a Milinkovic-Savic per la posizione tra i pali, mentre De Bruyne ha manifestato l’intenzione di conquistare un ruolo da protagonista in squadra.

Il Napoli prepara la sfida contro il Lecce con alcune scelte ancora da definire, soprattutto tra i pali e in attacco. Come racconta Il Mattino, Antonio Conte starebbe valutando il ritorno da titolare di Alex Meret, favorito su Vanja Milinkovic-Savic per la gara del Maradona. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'alternanza tra i due portieri è diventata quasi una regola nelle ultime settimane, da quando entrambi sono tornati a piena disposizione. Meret era stato titolare nella trasferta di Verona, mentre contro il Torino si era accomodato in panchina.