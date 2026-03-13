Il Mattino | La svolta di Politano

Matteo Politano, attualmente in forza al Napoli, non ha ancora segnato in questa stagione. È un risultato che sorprende considerando il suo ruolo e la sua storia di gol. La mancanza di reti si verifica a metà campionato e rappresenta un punto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Politano resta comunque una delle figure principali della rosa partenopea.

Matteo Politano è ancora a secco di gol in questa stagione, un dato insolito per l'esterno del Napoli. Come racconta Gianluca Monti su Il Mattino, la sfida contro il Lecce potrebbe rappresentare l'occasione giusta per interrompere il digiuno. Politano ancora senza reti Secondo quanto evidenzia Gianluca Monti su Il Mattino, Politano ha collezionato 25 presenze e 1591 minuti in Serie A, ma non è ancora riuscito a segnare. Un dato sorprendente per un giocatore noto per la qualità del suo mancino. L'unico precedente simile risale alla stagione 2019-2020, quando arrivò a Napoli dall'Inter e trovò il primo gol soltanto più avanti, chiudendo comunque l'annata con due reti.