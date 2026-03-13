Il Mantova si prepara ad affrontare una sfida importante contro l’Empoli, cercando di migliorare la posizione in classifica. La squadra di Francesco Modesto ha appena ottenuto una vittoria contro la Juve Stabia, che l’ha portata vicino alla zona play out, attualmente condivisa con la Sampdoria. Ora si concentra sulla partita successiva, con l’obiettivo di consolidare il suo cammino verso la salvezza.

Mantova, 13 marzo 2026 – La fondamentale vittoria sulla Juve Stabia ha condotto il Mantova sulla soglia della zona play out (dove attualmente si trova affiancato alla Sampdoria), ma per la squadra di Francesco Modesto gli esami continuano. Dopo i tre punti quasi d’obbligo colti con le vespe, i biancorossi devono fare risultato a Empoli (si gioca alle ore 15 di sabato 14 marzo), in casa di un avversario che precede di una sola lunghezza il Mantova ed ha appena cambiato la guida tecnica ( Fabio Caserta ha preso il posto dell’esonerato Alessio Dionisi ). Per questo motivo gli azzurri devono sfruttare il fattore campo per cercare un successo che non può tardare oltre e dimostrare così di potersi allontanare in fretta da una zona calda della classifica ben distante dalle aspettative , molto più ambiziose, della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova vuole continuare la risalita: test salvezza importante contro il “nuovo” Empoli

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta, derby contro la Cremonese: la Dea vuole vincere per continuare la risalita

Leggi anche: Ciclone Frosinone sulla Samp, il Catanzaro ribalta l'Empoli. Mantova, scatto salvezza

Azione splendida e destro micidiale | Fiorini sblocca la sfida per l'Empoli!

Approfondimenti e contenuti su Mantova vuole

Temi più discussi: Juve Stabia, al Martelli non è sceso in campo il carattere, l’ editoriale; Serie B. Mantova, tre punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona rossa; Guida alla 29ª giornata di Serie B: Samp a Frosinone, Palermo col Mantova; Serie B, le pericolanti per le prime tre. Il Palermo fa visita alla Carrarese.

Il Mantova vuole continuare la risalita: test salvezza importante contro il nuovo EmpoliLa squadra di mister Modesto sarà impegnata (sabato 14 marzo alle ore 15) al Castellani, contro i toscani del neo tecnico Caserta. L’obiettivo è dare continuità di risultati e di gioco per allontana ... sport.quotidiano.net

Repubblica: Il Mantova per cancellare Pescara. Inzaghi: «Nulla è compromesso»Il Palermo prova a lasciarsi alle spalle lo scivolone di Pescara e riparte dal Barbera nella sfida contro il Mantova. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’obiettivo dei rosanero è r ... ilovepalermocalcio.com

Presentiamo la 21a di A. La Feldi vuole tornare a gioire contro il Mantova, la carica di Dalcin - facebook.com facebook

La Sampdoria non vuole più fermarsi. Mille tifosi a Mantova, Vulikic addio x.com