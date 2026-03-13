Il futuro di Leonardo è legato a Michelangelo Dome, il nuovo piano industriale al 2030 dell'azienda. Il progetto si focalizza sulla risposta alle mutate esigenze di sicurezza globale, che richiedono innovazione e tecnologia avanzata. La strategia prevede investimenti e sviluppo di nuove soluzioni per mantenere la competitività nel settore aerospaziale e della difesa.

Il nuovo piano industriale al 2030 di Leonardo parte da un'idea semplice: la sicurezza globale sta cambiando scala e tecnologia e l'industria europea deve correre. Il simbolo di questa nuova fase è il Michelangelo Dome, la cupola di difesa multidominio presentata a fine 2025 che nei prossimi anni promette di diventare il principale motore di crescita del gruppo. Secondo le stime dell'azienda, il progetto potrà generare oltre 6 miliardi di nuovi ordini già nel quinquennio 2026-2030, con opportunità complessive fino a 21 miliardi nel prossimo decennio. Non è solo un programma industriale: è anche un banco di prova operativo.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il futuro di Leonardo è Michelangelo Dome

Articoli correlati

Leonardo lancia la super-difesa aerea che punta sull’AI: cos’è il “Michelangelo Dome” e perché vale oro tra Ucraina e nuovi testLe stime di Leonardo sulle opportunità economiche del Michelangelo Dome sono «abbastanza conservative» e «abbastanza ragionevoli».

Il nuovo sistema di difesa: ecco Michelangelo DomeLEONARDO compie un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo e la realizzazione delle tecnologie abilitanti del sistema avanzato di difesa...

What's the REAL Purpose of Michelangelo's Dome

Altri aggiornamenti su Michelangelo Dome

Temi più discussi: Tutti i nuovi piani di Leonardo; Leonardo ridisegna il proprio futuro: sicurezza globale, AI e Michelangelo Dome nel piano 2026–2030; Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026; Leonardo punta a ordini per 142 miliardi. Avanti sullo scudo aperto anti-missile.

Tutto sul Michelangelo Dome, lo scudo di Leonardo. Per il colosso italiano opportunità da 21 miliardiIl Michelangelo Dome avrà una architettura aperta, modulare, scalabile con la possibilità di offrire protezione utilizzabile nei vari domini della difesa (aria, terra, mare, spazio, cyber) facendo p ... startupitalia.eu

Leonardo ridisegna il proprio futuro: sicurezza globale, AI e Michelangelo Dome nel piano 2026–2030Il gruppo Leonardo rilancia la propria strategia industriale con l’aggiornamento del piano 2026–2030, presentato a Roma dall’amministratore delegato Roberto Cingolani... Il gruppo Leonardo rilancia la ... difesaonline.it

Michelangelo Dome, lo scudo antimissile di Leonardo sarà testato in Ucraina entro fine anno x.com

Michelangelo Dome, lo scudo antimissile di Leonardo sarà testato in Ucraina entro fine anno - facebook.com facebook