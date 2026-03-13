La monarchia britannica si trova attualmente sotto i riflettori a causa di recenti rivelazioni riguardanti i file Epstein, che hanno portato alla luce un lato oscuro e sconosciuto della famiglia reale. William e Kate, i membri più giovani della famiglia, sono al centro dell’attenzione mentre cercano di mantenere la stabilità e l’immagine pubblica della monarchia in un momento di crisi.

La royal family sta affrontando un periodo buio. I file Epstein hanno aperto il vaso di Pandora, lasciando emergere una specie di universo parallelo e oscuro fatto di squallore e inqualificabili nefandezze. Forse, però, non tutto è perduto per la Corona britannica, che nella sua lunga Storia ha già dimostrato di saper lottare con forza e intelligenza, riuscendo a proteggersi dai pericoli più gravi. Stavolta la carta vincente per i Windsor potrebbero essere gli amatissimi William e Kate, come da settimane sostengono i tabloid. Non sarà necessaria, però, l’ abdicazione di Carlo III e la loro ascesa al trono per ristabilire l’ordine. I principi avrebbero già messo in atto delle strategie per riformare l’istituzione che coinvolgerebbero anche il principe George. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il futuro di George, l'eredità di Diana: come William e Kate salveranno la monarchia

