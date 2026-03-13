Il Frosinone non ha mai conquistato una vittoria al Manuzzi e questa statistica si conferma anche nelle ultime sfide giocate in trasferta. La squadra cerca di invertire il trend, mentre gli avversari tentano di difendere il vantaggio accumulato nelle precedenti partite. La partita si svolge con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti fondamentali in questa fase del campionato.

Il Frosinone non ha mai vinto al Manuzzi e la tradizione deve assolutamente continuare anche se i laziali sono la sorprendente realtà di questa stagione capace di inserirsi di prepotenza e con merito fin dalle prime battute del torneo nella lotta per la promozione diretta in A (occupano la terza posizione a -2 dal Monza e a – 5 dalla capolista Venezia) insieme alle tre costruite per vincere, ossia Venezia, i brianzoli e il Palermo. Complessivamente tra Cesena e Frosinone sono stati disputati tredici incontri, tutti in cadetteria; al Manuzzi il bilancio è di quattro vittorie bianconere e due pareggi. A Frosinone invece il Cesena ha rimediato 5 sconfitte, un pari e un successo conquistato il primo maggio 2010 quando i bianconeri di Bisoli, approdati poi in A, esultarono per 2-0 con reti di Giaccherini e Malonga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Frosinone mai vincente al Manuzzi

Frosinone, scuole al freddo: c'è chi ancora non è mai tornato in aula nel 2026Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie si sta trasformando in un’emergenza a Frosinone, con numerosi istituti superiori e plessi delle...

Sprofondo Cesena, al Manuzzi il Venezia passa 4-0Cesena, 14 febbraio 2026 – È San Valentino, e il regalo della festività sono le rose.

Pronostico Cesena vs Frosinone – 14 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Cesena e Frosinone si giocherà il 14 Marzo 2026 alle 15:00 al suggestivo Stadio Dino Manuzzi. Un incontro che promette intensità e ... news-sports.it

Pronostico Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo: una vittoria è sicuraCatanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo sono partite della ventisettesima giornata della Serie B: formazioni e pronostico ... ilveggente.it

