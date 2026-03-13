Il figlio morì a 11 anni nel rogo del camper il padre a processo per omicidio composo

Il 31 agosto 2023, un incendio nel camper ha causato la morte di un bambino di 11 anni. Il padre, coinvolto nel rogo, è stato portato in tribunale con l'accusa di omicidio colposo. Il fatto è avvenuto mentre il bambino si trovava sul veicolo, che ha preso fuoco durante il riposo. La vicenda è al centro di un procedimento legale.

Il piccolo era in vacanza con la famiglia in Sardegna quando scoppiò un incendio che distrusse completamente il caravan parcheggiato in un piazzale nei pressi della spiaggia di Bodos Era il 31 agosto del 2023 quando Samuel Imbuzzan morì, ad appena 11 anni, perse la vita in seguito di un incendio divampato nel camper sul quale il piccolo stava riposando. Samuel era in vacanza con la famiglia in Sardegna, col caravan parcheggiato in un piazzale nei pressi della spiaggia di Bados, e per quella tragedia è stato rinviato a giudizio il padre Daniel Romulus Imbuzzan, 55enne di origini romena ma residente a Rimini. All'uomo la Procura di Tempio... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Tragedia nel camper in Sardegna. Bimbo di 11 anni morì nell’incendio. Papà a processo per omicidio colposodi Francesco Zuppiroli Un boato che squarciò l’aria di un tranquillo pomeriggio di fine agosto del 2023.

Incendio al camper: padre a processo per morte del figlioUn padre di 55 anni, Daniel Romulus Imbuzan, è stato rinviato a giudizio per l’omicidio colposo del figlio undicenne Samuel, deceduto in un incendio...

