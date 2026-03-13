Dal 14 al 29 marzo, il quartiere San Pellegrino di Viterbo ospita il festival fotografico d'autore gratuito “Viterbo fotografia 2026”. Durante le due settimane, il centro storico medievale si anima con esposizioni, talk e incontri dedicati alla fotografia, attirando appassionati e professionisti del settore che partecipano alle varie iniziative organizzate nel cuore della città.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 14 al 29 marzo, il cuore medievale di Viterbo fa da cornice alla fotografia d'autore grazie al festival “Viterbo fotografia 2026”. Organizzato dal gruppo fotografico Magazzino 120, l'evento trasforma il palazzo degli Alessandri e la torre Scacciaricci in un percorso immersivo fatto di mostre, talk e incontri. L'ingresso al festival è gratuito e aperto a tutta la comunità. Gli orari sono: sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 16 alle 19,30. Ore 17 - Inaugurazione... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Discussioni sull' argomento Il festival fotografico d'autore (gratis) anima il quartiere San Pellegrino: mostre, talk e incontri; Al via la sesta edizione di Viterbo Fotografia; TORNA VITERBO FOTOGRAFIA DAL 14 AL 29 MARZO; Nel cuore di San Pellegrino torna il festival Viterbo Fotografia.

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