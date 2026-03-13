Il fascino del Pineta Milano illumina la Sunday night meneghina

Il Pineta Milano ha organizzato domenica 15 marzo 2026 la sua tradizionale Sunday Night, evento che richiama un pubblico internazionale e conferma la sua posizione come meta di riferimento nel panorama del divertimento meneghino. L’evento, che si svolge nel locale di via Piero della Francesca, attira appassionati e habitué da diverse parti della città, offrendo un’atmosfera esclusiva e un intrattenimento di alto livello.