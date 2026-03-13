Il fascino del Pineta Milano illumina la Sunday night meneghina
Il Pineta Milano ha organizzato domenica 15 marzo 2026 la sua tradizionale Sunday Night, evento che richiama un pubblico internazionale e conferma la sua posizione come meta di riferimento nel panorama del divertimento meneghino. L’evento, che si svolge nel locale di via Piero della Francesca, attira appassionati e habitué da diverse parti della città, offrendo un’atmosfera esclusiva e un intrattenimento di alto livello.
Domenica 15 marzo 2026, il Pineta Milano riafferma il suo status di icona del glamour internazionale con l’appuntamento più atteso del weekend: la Sunday Night. Un evento che fonde l'eleganza di un aperitivo d'élite con l'energia dei migliori club europei, orchestrato in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
