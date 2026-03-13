il dirigente fdi

Il dirigente di Fratelli d’Italia sta seguendo con attenzione le mosse sul fronte delle partecipate, in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio. La discussione riguarda principalmente la collocazione di alcune società pubbliche e le eventuali modifiche strategiche, mentre le scadenze elettorali si avvicinano rapidamente. La situazione si sta delineando in modo sempre più deciso e articolato.

di Francesco Ingardia Prima o dopo? Ora. E giù con il risiko delle partecipate. La (vera) partita nella partita della tornata amministrativa del 24-25 maggio. Frizzantino il clima nel centrodestra. Perché il sindaco Ghinelli ha rimesso in riga alti ammiragli di partito e (addirittura) il candidato alla sua successione a Palazzo Cavallo. Un canovaccio trainato da FdI che confidava nell’opportunità politica del sindaco uscente di non affaccendarsi a rinnovare i vertici delle municipalizzate, in ossequio a una sorta di "semestre bianco quirinalizio". Perché se di nuovo corso si parla, è bene che sia il nuovo sindaco a dare il primo imprinting. Oggettivamente il piatto delle società con amministratori unici e presidenze a fine corsa al 30 aprile è così succulento da aver azionato con anticipo il meccanismo (diabolico) dello spoil system. 🔗 Leggi su Lanazione.it

