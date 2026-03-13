Il direttore della banca sventa la truffa da quasi 100mila euro | La cliente voleva fare quello strano bonifico e ho allertato il 112

Un direttore di banca ha individuato e fermato una truffa da circa 100mila euro. La cliente aveva richiesto con insistenza un bonifico urgente verso un presunto avvocato, ma il responsabile ha deciso di allertare immediatamente le autorità per evitare che il denaro venisse trasferito. L’episodio si è verificato presso una filiale di Imola, in provincia di Bologna, il 13 marzo 2026.

Imola (Bologna), 13 marzo 2026 – Un bonifico urgente da quasi 100mila euro verso un presunto avvocato, richiesto con insistenza da una cliente allo sportello. Ma l’operazione non è mai partita: i sospetti del personale della filiale della zona industriale della Banca di Imola hanno permesso di fermare quella che si è rivelata una tentata truffa. La cliente allo sportello ha chiesto di eseguire il bonifico con urgenza. La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi poco prima della chiusura di fine mattinata, quando una cliente si è presentata allo sportello chiedendo di eseguire con urgenza un bonifico da 98.822 euro per il rimborso di presunte spese legali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

