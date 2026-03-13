Sono state aperte le prevendite per il film “Il Diavolo Veste Prada 2”, che uscirà nelle sale italiane il 29 aprile. Il film è prodotto da 20th Century Studios e rappresenta il seguito del celebre titolo uscito alcuni anni fa. I biglietti sono disponibili online e presso le rivendite autorizzate. La data d’uscita è stata annunciata ufficialmente dalle case di distribuzione.

Nelle sale dal 29 aprile. Sono aperte le prevendite del nuovo film targato 20th Century Studios, Il Diavolo Veste Prada 2. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https:www.thedevilwearsprada.it, in continuo aggiornamento. A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a calcare le eleganti strade di New York City e i lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di nuovi personaggi interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Il Diavolo Veste Prada 2”: aperte le prevendite

Articoli correlati

‘Il Diavolo Veste Prada 2’: è ufficiale, sono aperte le prevenditeIl ticchetìo delle scarpe di Miranda Priestly fa il suo ingresso il 29 aprile sul grande schermo, per tornare protagonista nel tanto atteso sequel Il...

“Tutti vogliono questa vita”: Il Diavolo Veste Prada 2 apre le prevendite e svela un cast stellareÈ tempo di rispolverare i cappotti di Chanel e prepararsi al ritorno più atteso del decennio.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Teaser Trailer | IT

Una raccolta di contenuti su Diavolo Veste Prada

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabile; Svelato il nuovo trailer de Il Diavolo veste Prada 2: ecco cosa rimane del primo film cult - Il video; Il Diavolo Veste Prada 2, Un Nuovo Trailer Ufficiale annuncia l'apertura delle prevendite dei biglietti - HD - Film (2026); Il Diavolo veste Prada 2: svelati i secchielli dei popcorn 'fashion' in occasione del via alle prevendite.

Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabileTra le novità più attese c’è l’arrivo nel cast di Simone Ashley, diventata celebre grazie alla serie Bridgerton, che nelle prime immagini sembra già destinata a incrociare (e forse contrastare) la leg ... vanityfair.it

Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda Priestly torna al cinema, aperte le prevenditeAperte le prevendite de Il Diavolo Veste Prada 2: tutto sul sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway in arrivo al cinema. vgmag.it

Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema dal 29 Aprile. Acquista ora i tuoi biglietti: https://www.thedevilwearsprada.it/ - facebook.com facebook

Il Diavolo Veste Prada 2 arriva dal 29 aprile nel tuo UCI Cinemas. 29 aprile: acquistando il biglietto online ricevi la tote bag esclusiva. Dal 30 aprile al 3 maggio: comprando il biglietto online ottieni un segnalibro sorpresa. ucicinemas.it/film/il-diavol… x.com