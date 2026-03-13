Il delitto della valigia I testimoni in Assise | La tradiva e l’ha uccisa

Ieri in Corte d’Assise si sono svolte le testimonianze relative al caso del femminicidio di Milano. I testimoni hanno riferito di aver visto la donna tradita e uccisa, confermando dettagli sulla relazione tra le parti coinvolte. Durante l’udienza sono stati ascoltati diversi testimoni che hanno descritto gli eventi e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Milano È stato il giorno dei testimoni, ieri, in Corte d'Assise, all'udienza sul femminicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne uccisa dal compagno, Pablo Gonzalez Rivas, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2025 e il cui corpo venne ritrovate oltre un mese dopo in una valigia gettata nel fiume Adda. Ha parlato la sua datrice di lavoro e hanno parlato le amiche ricostruendo il quadro della storia sentimentale di Jhoanna con l'uomo che la ucciderà. Lui aveva "una relazione da tanti anni con un'altra donna, che doveva andare a vivere in quella casa al posto di Nataly". "Il mercoledì precedente all'omicidio lei era molto...