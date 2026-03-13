Il crociato Hegseth e le bombe in nome di Dio

Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha deciso di eliminare le unità del Pentagono che si occupavano di ridurre le vittime civili prima di autorizzare i bombardamenti sull’Iran. Questa scelta ha suscitato discussioni tra gli esperti e i media, mentre i dettagli sulle operazioni militari continuano a emergere. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui motivi di questa decisione.

Prima di ordinare i bombardamenti sull’Iran, il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth aveva già smantellato le unità del Pentagono incaricate di limitare le vittime civili. Lo riferisce HuffPost l’11 marzo 2026. A febbraio 2025 Hegseth aveva rimosso i vertici del JAG Corps — gli avvocati militari delle tre forze armate — definendoli «ostacoli agli ordini del comandante in capo». Rosa Brooks, docente di diritto alla Georgetown University, aveva già scritto: «È quello che fai quando pianifichi di violare la legge: elimini gli avvocati». Il metodo era già stato sperimentato a Gaza. I sistemi di targeting basati sull’intelligenza artificiale Lavender e The Gospel — documentati da Access Now nel 2024 — avevano automatizzato la selezione degli obiettivi nella Striscia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Articoli correlati Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di DioCinque croci medievali tatuate sul petto, una spada con l’iscrizione latina Deus vult sull’avambraccio, e il podio del Pentagono come pulpito. Leggi anche: Guerra in Iran, da che parte sta Dio? Cristianesimi a confronto: dal “tacciano le armi” del Papa alle bombe su Teheran “progetto divino” dei pastori Maga Contenuti utili per approfondire Il crociato Hegseth e le bombe in nome... Discussioni sull' argomento Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di Dio; Hegseth: come il guerrafondaio ha trasformato il Pentagono nella base di una crociata reazionaria e religiosa. Il crociato Hegseth e le bombe in nome di DioPrima di ordinare i bombardamenti sull’Iran, il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth aveva già smantellato le unità del Pentagono incaricate di limitare le vittime civili. Lo riferisce ... lanotiziagiornale.it Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di DioEx conduttore Fox News, tatuaggi crociati e Deus vult: chi è Pete Hegseth, l'uomo che comanda l'arsenale americano sulla guerra in Iran ... lanotiziagiornale.it Veterano di Iraq e Afghanistan e già commentatore Fox, Pete Hegseth è oggi uno dei volti più discussi dell’amministrazione americana. Tra operazioni speciali, satire tv e gaffe sulla sicurezza, incarna la linea dura del Pentagono - facebook.com facebook Politico: Hegseth ridimensiona gli uffici che indagano sulle vittime civili delle operazioni militari x.com